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вчера 23:58
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Газификация столицы: аким поручил уделять особое внимание качеству сварочных работ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проинспектировал ход выполнения работ по сварке газовых труб. Об этом аким сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В следующем отопительном сезоне планируем отапливать газом ТЭЦ-1,2,3, ЖМ Коктал-1, 2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, Юго-Восток. Службам технического и авторского надзора необходимо уделять особое внимание качеству выполнения сварочных работ», - написал Алтай Кульгинов.
Он уточнил, что для обеспечения целостности и недопущения трещин в трубе специалисты проводят рентген сварочных штыков.
«Уже сейчас в городе наблюдается смог, это портит экологию, небезвредно для здоровья. Газификация позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн. Газификацию столицы будем проводить в 3 этапа», - отметил аким.
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