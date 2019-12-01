Газификация столицы: аким поручил уделять особое внимание качеству сварочных работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проинспектировал ход выполнения работ по сварке газовых труб. Об этом аким сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем отопительном сезоне планируем отапливать газом ТЭЦ-1,2,3, ЖМ Коктал-1, 2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, Юго-Восток. Службам технического и авторского надзора необходимо уделять особое внимание качеству выполнения сварочных работ», - написал Алтай Кульгинов.





Он уточнил, что для обеспечения целостности и недопущения трещин в трубе специалисты проводят рентген сварочных штыков.

«Уже сейчас в городе наблюдается смог, это портит экологию, небезвредно для здоровья. Газификация позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн. Газификацию столицы будем проводить в 3 этапа», - отметил аким.















