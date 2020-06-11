Газете «Ақ жол» исполняется 100 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 100 лет газете «Ақ жол». История издания начинается с 1920 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе презентации 25-томного сборника материалов газеты «Ақ жол» общественный деятель, поэт Ханбиби Есенкаракызы рассказала, что она 12 лет занималась изучением и исследованием газеты.
«За шесть лет существования газеты было издано 613 номеров. Все находить было непросто. В свое время город Акмешит был нашей столицей, были связаны с Орынбором, Омском. Я обращалась и делала запрос. Осмотрела все музеи и библиотеки Москвы и Алматы», - отметила Ханбиби Есенкаракызы.
По словам Ханбиби Есенкаракызы в составление сборника были вовлечены специалисты. Так, газетные материалы в объеме 60%, вошедшие в сборник, стали находками из Москвы.
«Мы планировали, что сборник будет состоять из 30 томов, но как видите, 25 томов было достаточно. В этом году исполняется 100 лет со дня основания «Ақ жол». История издания начинается с 7 декабря 1920 года. В 1925 году 16 июня редакция газеты была переведена из Ташкента в Шымкент, а 15 марта вышел последний номер. «Ақ жол» стала идейным продолжателем газеты «Қазақ», - подчеркнула общественный деятель.
Напомним, в Национальной академической библиотеке в столице состоялась презентация 25-томного сборника материалов газеты «Ақ жол».
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