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Газета «Егемен Қазақстан» и «Казпочта» заключили меморандум о взаимодействии

25 Ноября 2021 12:20
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Газета «Егемен Қазақстан» и «Казпочта» заключили меморандум о взаимодействии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Между газетой «Егемен Қазақстан» и АО «Казпочта» заключен меморандум о взаимодействии. Документ подписали председатель правления АО «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали и председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, наша сегодняшняя встреча очень важна. Мы очень высоко ценим самоотверженную работу сотрудников «Казпочты». Потому что до самых дальних деревень, где нет дороги, или труднодоступных регионов, вы доставляете газеты и журналы. Конечно, есть некоторые проблемы. На мой взгляд, сегодняшний меморандум между прессой и «Казпочтой» положительно влияет и на средства массовой информации страны в целом. Естественно, общественность ждет своевременного прибытия прессы. Поэтому желаем удачи и в деятельности «Казпочты», - сказал Дархан Кыдырали на церемонии подписания меморандума.

В свою очередь, С. Саудабаев подчеркнул, что «Казпочта» в течение многих лет сотрудничает с газетами «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», которые выходят в всех регионах Казахстана и являются главными источниками официальной и деловой информации в республике.

«Казпочта доставляет по подписке печатные издания даже в самые отдаленные населенные пункты нашей страны, чтобы казахстанцы узнавали актуальную и достоверную информацию. Считаю, что наше сотрудничество в части поддержания и расширения деятельности по распространению изданий будет плодотворным», - заключил спикер.


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#СМИ   #Связь, ТВ, IT  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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