ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области: три человека погибли

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ГАЗель и междугородний автобус столкнулись возле посёлка Аксу - Аюлы в Карагандинской области. В результате три человека скончались на месте от полученных травм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

5 марта около 01:00 ночи в Шетском районе Карагандинской области на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30-ти км от посёлка Аксу-Аюлы 34-летний водитель автомашины ГАЗель, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом марки «VAN HOOL», следовавшего по маршруту Тараз - Нур-Султан, под управлением 56-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомашины ГАЗель и 24-летний пассажир, а также 37-летний второй водитель автобуса от полученных травм скончались на месте. В момент ДТП в автобусе находились четыре пассажира», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Департамент полиции Карагандинской области еще раз напоминает водителям соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.