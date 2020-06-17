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Газель сгорела в столице

17 Июня 2020 14:15
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Газель сгорела в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газель сгорела в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

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«В 12:07 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана в составе 2 единиц техники и 9 человек личного состава выехали на вызов по адресу: шоссе Алаш, 20 а. По прибытии огнеборцев было установлено, что горит автомобиль марки «Газель» на газобаллонном оборудовании. В результате пожара произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомашине. Пожар локализован в 12:21 и ликвидирован в 12:26. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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