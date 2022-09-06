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Газа в Италии зимой хватит на 45 дней

Автор:  
Рустем Кожыбаев
6 Сентября 2022, 12:35
Газа в Италии зимой хватит на 45 дней

РИМ. КАЗИНФОРМ – По мнению национальной ассоциации пользователей коммунальных услуг Италии Assoutenti, нынешние запасы хранилищ не позволят гарантировать газ всем потребителям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на La Stampa.

Итальянские газовые месторождения покрывают около 20% годовой потребности страны. В настоящее время запасы газа в хранилищах находятся на уровне 82,56%, около 15 млрд кубометров. В зимний сезон потребление газа достигнет 400 млн кубометров в день.

По мнению ассоциации, данные запасы смогут покрыть потребности в энергии зимой в течение периода, не превышающего 45 дней, после чего будет хаос, с тяжелыми нормами потребления газа, холодными домами и остановкой деятельности предприятий.

Диверсификация источников поставок газа из Алжира и Азербайджана позволила заменить только 17 из 29 млрд кубометров газа, ранее импортируемого из России.

Ассоциация призвала правительство сообщить правду о реальной ситуации с газом в Италии и предпринимаемых мерах для недопущения кризиса в стране.


Фото: lastampa.it



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