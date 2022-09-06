Газ за электричество - Франция и Германия делятся энергией

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поделиться природным топливом с соседней Германией, если немцы взамен отправят на запад электричество. А также призвал французов сократить потребление энергии минимум на 10%, чтобы зимой её не пришлось иногда отключать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Если мы коллективно будем вести себя более осознанно и везде экономить энергию, нормирования не будет и отключений не будет. Если зима окажется особенно холодной, я призываю к европейской солидарности. Мы справимся, если сэкономим около 10% энергии», - заявил Эммануэль Макрон.

«Лучшая энергия — та, которую мы не потребляем», — добавил президент Франции.

Наступающей зимой французов попросят, в частности, не поднимать температуру в квартирах выше 19°C.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Твиттере, что Брюссель готовит предложения, как помочь семьям и бизнесу, которые не могут позволить себе платить за газ и электричество так много.

Предполагается, что одной из основных мер по борьбе с кризисом будет введение максимальной цены, по которой европейцам будет разрешено закупать российский газ.

В свою очередь Германия, одна из наиболее зависимых от топлива из России европейских стран, приняла решение отложить планы по закрытию атомных электростанций на будущее. В ФРГ даже вновь открывают угольные электростанции, закрытые ради борьбы с изменением климата.

«Я считаю, что правильное заключение, которое можно вынести из этого стресс-теста, в том, что мы должны сохранить опцию функционирования атомных электростанций и после конца их обычного срока эксплуатации. Две атомных электростанции в южной Германии останутся в резерве, чтобы их можно было использовать снова, если этого потребует ситуация. Мы не должны лишать себя этой опции», - считает министр экономики Германии Роберт Хабек.

На прошлой неделе «Газпром» полностью остановил «Северный поток-1», объяснив это технической неисправностью.

Фото: euronews.com