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Газ взорвался в жилом доме в Атырау: два человека пострадали

17 Декабря 2022, 21:18
Газ взорвался в жилом доме в Атырау: два человека пострадали

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Газ взорвался в одном из жилых домов в Атырау. Двое пострадавших доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, ЧП произошло сегодня. Поступило сообщение, что в одном из жилых домов на улице 21 микрорайона Жулдыз города Атырау произошел взрыв. Сотрудники ДЧС Атырауской области прибывшие на место ЧП, установили, что в доме общей площадью 50 квадратных метров произошел взрыв газовоздушной смеси.

«В результате взрыва произошло обрушение кровли, загорелись предметы быта и натяжной потолок дома. В результате пожара хозяин дома 1973 г. р. и его жена 1974 г. р. получили ожоги и доставлены в областную больницу. По предварительным данным, они получили ожоги 3-4 степени - это поражение 90% площади поверхности тела.
В тушении пожара было задействовано 9 сотрудников ДЧС Атырауской области и 2 единицы техники.

Фото: ДЧС Атырауской области
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