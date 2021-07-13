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    13:11, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Газ взорвался в гостинице в Геленджике

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    КРАСНОДАР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В гостинице в Геленджике (Краснодарский край, РФ) взорвался газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Под завалами может находиться женщина. Еще три человека пострадали и один погиб. Предварительно, взрыв произошел на кухне», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

    В пресс-службе МЧС сообщили о происшествии в гостинице на улице Советская. «По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие», - сказали в ведомстве.

    ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена в центральной части города. Согласно размещенным в соцсетях фото и видеороликам, фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

    В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал следователь.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
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