Газ отключат на двое суток в нескольких районах Шымкента

В Шымкенте 2 и 3 сентября временно приостановят подачу газа в нескольких микрорайонах города и индустриальной зоне. Ограничения связаны с подготовкой газовых сетей к осенне-зимнему периоду, передает корреспондент агентства Kazinform.

Без газа временно останутся жители микрорайонов Туран-1 и Туран-2, домов по улице Жолбарыс би, жилого комплекса «Адия» и производственные предприятия индустриальной зоны «Тассай».

Фото: АО «QazaqGaz Aimaq»

Как сообщили в Шымкентском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq», отключение затронет 108 жилых домов в микрорайоне Туран-2. Кроме того, в опубликованном компанией перечне указаны 204 многоэтажных дома. В течение двух суток специалисты проведут работы по переподключению газопровода.

Фото: АО «QazaqGaz Aimaq»

— В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2–3 сентября подача газа будет временно приостановлена на двое суток. Будут проведены работы по переподключению газопровода. Просим жителей указанных районов проконтролировать отключение всех газовых приборов и кранов, а при повторном пуске газа — обеспечить доступ сотрудникам филиала. При обнаружении запаха газа необходимо немедленно звонить по номеру 104, — предупредили в компании.

Ранее в Шымкенте во время проведения земляных работ был поврежден подземный газопровод, в результате чего произошел пожар. Без газоснабжения временно остались свыше 1 500 частных домов, 340 квартир в семи многоэтажках, десятки коммунально-бытовых и промышленных объектов. В отношении подрядной организации, проводившей работы, начали проверку.