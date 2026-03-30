Газ отключат на ряде улиц Астаны 30 марта

Астанинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» сообщает о том, что в связи с проведением плановых работ по подключению нового газифицированного объекта по адресу улица Култума акына, 25/1 к газопроводу среднего давления ГРПШ-8 в районе жилого массива Коктал-1, 30 марта 2026 года с 09:00 до 18:00 будет временно прекращена подача газа жителям, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим, во избежание риска поломки приборов учета и газового оборудования, просим перекрыть аварийные газовые краны, расположенные снаружи домов на входе газопровода.

После завершения работ абоненты будут уведомлены о возобновлении подачи газа.

До полного завершения работ строго запрещается самостоятельно открывать наружные газовые краны, так как это может привести к выходу из строя счетчиков и газового оборудования.

По всем вопросам можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу АО «QAZAQGAZ AIMAQ»: (7172) 55-89-76; WhatsApp: 8 705 597 0204.

Отметим, что данные работы затронут дома, расположенные на следующих улицах: Басықара батыр, Нұрбесік, Бақтыбай ақын, Құлтума ақын, Танжарық Жолдыұлы, Базарлық, Ақтолқын, Бастаңғы, пер Сұлама, пер Ізенді, Болашақ.