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Газ доставлен на 25 АЗС Атырауской области

18 Ноября 2022, 00:13
Газ доставлен на 25 АЗС Атырауской области
18 Ноября 2022, 00:13

Газ доставлен на 25 АЗС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сжиженный газ в Атырауской области доставлен на 25 АЗС. Об этом сообщил и.о. руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Мукышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения населения области сжиженным газом заключено соглашение на приобретение 1 600 тонн у ТОО «Тенгизшевройл». В настоящее время в регион поставлено 264 тонны газа. Кроме того, в соответствии с планом Министерства энергетики РК, заключается контракт на поставку еще 1 000 тонн газа. Так, в соответствии с соглашением с «Qazaq oil», из 700 тонн поставлено 350 тонн газа, из 400 тонн – 250 тонн от ТОО «Gas Processing». Заключили дополнительный контракт на приобретение 1 000 тонн газа у ТОО «СНПС-Актобе», в результате чего на 10 станциях в городе и на 15 в районах уже реализуется сжиженный газ. Сейчас запасы топлива в области составляют 300 тонн. Остаток газа, выделенный Министерством энергетики, планируется поставить до конца месяца. После полного запуска ТОО «АНПЗ» в области со следующего месяца не будет дефицита сжиженного нефтяного газа», – сказал Данияр Мукышев.

В Атырауской области работает 29 газоснабжающих предприятий и 96 автозаправочных станций. Месячная потребность в сжиженном газе в регионе составляет 5 774 тонны, суточная – 270 тонн. Предельная цена на газозаправочных станциях области - 50-55 тенге.

«Если вы столкнулись с фактами превышения цены, можете обратиться в акимат Атырауской области»,- сказал Данияр Мукышев.

Как ранее сообщалось, в Атырау решают проблему с дефицитом сжиженного газа.


Фото из открытых источников


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