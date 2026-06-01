Газ, дизтопливо и кокс из угля будут производить в Казахстане

Углехимия на сегодня рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации угольной промышленности и формирования производств глубокой переработки сырья с высокой добавленной стоимостью, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

На сегодняшний день в углехимической отрасли страны реализуются три крупных проекта.

В Карагандинской области ведется строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год. Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест.

Также реализуются два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тыс. тонн в год каждый. Проекты расположены в Павлодарской и Карагандинской областях.

Кроме того, прорабатываются еще три перспективных проекта.

В Карагандинской области рассматривается создание коксохимического производства, включающего переработку каменноугольной смолы, производство бензола и очистку коксового газа.

В области Абай прорабатывается проект по производству аммиака и карбамида.

Еще один перспективный проект предусматривает производство газа из угля. В настоящее время определяется площадка для его реализации.

— Богатая угольная база Казахстана позволяет создавать новые высокотехнологичные производства и расширять возможности глубокой переработки угля, — отметили в Министерстве энергетики.

Напомним, запасов угля в Казахстане хватит более чем на 300 лет.