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    Газ, дизтопливо и кокс из угля будут производить в Казахстане

    Углехимия на сегодня рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации угольной промышленности и формирования производств глубокой переработки сырья с высокой добавленной стоимостью, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Газ, дизтопливо и кокс из угля будут производить в Казахстане
    Фото: Министерство энергетики РК

    На сегодняшний день в углехимической отрасли страны реализуются три крупных проекта.

    В Карагандинской области ведется строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год. Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест.

    Также реализуются два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тыс. тонн в год каждый. Проекты расположены в Павлодарской и Карагандинской областях.

    Кроме того, прорабатываются еще три перспективных проекта.

    В Карагандинской области рассматривается создание коксохимического производства, включающего переработку каменноугольной смолы, производство бензола и очистку коксового газа.

    В области Абай прорабатывается проект по производству аммиака и карбамида.

    Еще один перспективный проект предусматривает производство газа из угля. В настоящее время определяется площадка для его реализации.

    — Богатая угольная база Казахстана позволяет создавать новые высокотехнологичные производства и расширять возможности глубокой переработки угля, — отметили в Министерстве энергетики.

    Напомним, запасов угля в Казахстане хватит более чем на 300 лет.

    Правительство РК Минэнерго РК Промышленность Уголь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор