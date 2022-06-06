Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Газ будет дешевле для получающих АСП и жилищную помощь казахстанцев

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Июня 2022, 16:12
Газ будет дешевле для получающих АСП и жилищную помощь казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК проводит работу по выделению отдельной девятой группы потребителей. В данную категорию входят «бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эту работу КРЕМ МНЭ РК удалось провести путем внесения изменений и дополнений в Правила ценообразования на общественно значимых рынках.

В результате, с 1 апреля 2022 года в рамках пилотного проекта в городах Тараз и Уральск граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тыс. потребителей. Потребители этой группы могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях.

Вместе с тем, на сегодня совместно с местными исполнительными органами и организациями продолжается работа по интеграции информационных систем АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», с автоматизированной информационной системой «Социальная помощь» Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

«С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны. Для получения сниженной цены на газ, потребителю необходимо удостовериться о своем статусе, как получателя АСП и Жилищной помощи на портале Egov.kz», - говорится в сообщении Миннацэкономики.

Государственную адресную социальную помощь в РК получают категории лиц со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности (граждане РК, оралманы, беженцы, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие в РК).

Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим в данной местности.


Цены и тарифы   Общество   Миннацэкономики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны