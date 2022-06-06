Газ будет дешевле для получающих АСП и жилищную помощь казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК проводит работу по выделению отдельной девятой группы потребителей. В данную категорию входят «бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эту работу КРЕМ МНЭ РК удалось провести путем внесения изменений и дополнений в Правила ценообразования на общественно значимых рынках.

В результате, с 1 апреля 2022 года в рамках пилотного проекта в городах Тараз и Уральск граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тыс. потребителей. Потребители этой группы могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях.

Вместе с тем, на сегодня совместно с местными исполнительными органами и организациями продолжается работа по интеграции информационных систем АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», с автоматизированной информационной системой «Социальная помощь» Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

«С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны. Для получения сниженной цены на газ, потребителю необходимо удостовериться о своем статусе, как получателя АСП и Жилищной помощи на портале Egov.kz», - говорится в сообщении Миннацэкономики.

Государственную адресную социальную помощь в РК получают категории лиц со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности (граждане РК, оралманы, беженцы, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие в РК).

Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим в данной местности.