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Гаухарбек Тилекулов: Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья

18 Июня 2020 16:31
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Гаухарбек Тилекулов: Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат исторических наук, директор департамента по работе с иностранными студентами ЮКГУ имени М. Ауэзова Гаухарбек Тилекулов выступил со словами поддержки в адрес Первого Президента РК - Елбасы Нурсулатана Назарбаева, у котрого подтвердился коронавирус, передает МИА «Казинформ».

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«В четверг весь Казахстан потрясло известие о том, что коронавирус выявлен у Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Радует то, что, несмотря на то, что Елбасы находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно.

В эти непростые дни хотелось бы поддержать Лидера нации и пожелать ему скорейшего выздоровления. Сразу же вспоминается вклад, который он внес в развитие независимого Казахстана, его реформы и деятельность на мировой политической арене.

Это наш первый Президент, поэтому сегодня за состоянием его здоровья следит вся страна. Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма!», - сказал Гаухарбек Тилекулов.


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#Шымкент   #Коронавирус   #Первый Президент - Елбасы  
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