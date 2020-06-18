Гаухарбек Тилекулов: Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат исторических наук, директор департамента по работе с иностранными студентами ЮКГУ имени М. Ауэзова Гаухарбек Тилекулов выступил со словами поддержки в адрес Первого Президента РК - Елбасы Нурсулатана Назарбаева, у котрого подтвердился коронавирус, передает МИА «Казинформ».
«В четверг весь Казахстан потрясло известие о том, что коронавирус выявлен у Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Радует то, что, несмотря на то, что Елбасы находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно.
В эти непростые дни хотелось бы поддержать Лидера нации и пожелать ему скорейшего выздоровления. Сразу же вспоминается вклад, который он внес в развитие независимого Казахстана, его реформы и деятельность на мировой политической арене.
Это наш первый Президент, поэтому сегодня за состоянием его здоровья следит вся страна. Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма!», - сказал Гаухарбек Тилекулов.
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