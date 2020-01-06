Гаухар Алдамбергенова о статусе педагога: Новый Закон придаст толчок к конкретным действиям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор Казахского национального женского педагогического университета, профессор Гаухар Алдамбергенова выразила мнение касательно «Закона о статусе педагога», передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О статусе педагога». Это был значительный шаг, направленный на укрепление в обществе престижа казахстанского педагогического сообщества и роли каждого отдельно взятого педагога. Закон, состоящий из 21 статьи, затрагивает деятельность более чем полумиллиона учителей. В нем предусмотрены четыре направления. Во-первых, расширение и защита прав учителей и освобождение их от непрофильной работы, с уменьшением их нагрузки. Во-вторых, усиление требования к педагогической деятельности. В-третьих, нематериальное стимулирование и, в-четвертых, предусмотрены меры материального стимулирования», – сказала ректор Женского университета.

По словам главы учебного заведения новый закон предоставляет множество возможностей и придает новый импульс.

«В Послании Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» были определены конкретные задачи, которые необходимо реализовать в целях повышения социального уровня. В важном документе, объявленном Лидером нации, также упоминается необходимость принятия закона «О статусе педагога». В связи с этим Министерство образования и науки проделало много работы», – поделилась Гаухар Алдамбергенова.

Ректор ведущего учебного заведения, готовящего педагогические кадры в стране, также подчеркнула приоритеты и механизмы, предусмотренные новым законом.

«Главный педагог страны Асхат Аймагамбетов, представивший законопроект на пленарном заседании Сената, подчеркнул, что повышение статуса учителя требует усиления требований к его деятельности. Новый закон также фокусируется на этике учителей. В соответствии с этим в каждом учебном заведении будут внедрены советы по педагогической этике. На мой взгляд, эта инициатива, в свою очередь, послужит основой для формирования школы настоящих профессионалов, квалифицированных педагогов, достойных носить имя «учитель». Кроме того, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученной им на Августовской конференции ожидается, что заработная плата учителей удвоится в течение следующих четырех лет, а с этого года зарплата учителей увеличится на 25%», – сказала Гаухар Алдамбергенова.

По ее мнению, новый закон не только повышает престиж учителей, но и определяет важность учебных заведений, которые готовят учителей.

«Ведущее высшее учебное заведение страны, Казахский национальный женский педагогический университет, готовит специалистов, в основном, для учебных заведений в сельской местности. За свою 75-летнюю историю Женским университетом подготовлено более 60 тысяч учителей. Следует отметить, что проводимая в нашей стране политика, направленная на значительное повышение качества и уровня жизни населения и эффективную подготовку высококвалифицированных кадров, ставит вопрос о формировании педагогических кадров. Этот вопрос был очень актуален во все времена. Например, сегодня из-за демографического роста населения наблюдается устойчивый рост количества дошкольных и средних учебных заведений. В то же время, требования к профессионализму и квалификации учителя, который способствует формированию соответствующего уровня образования, науки и культуры, также возрастают. Другая проблема формирования кадров – низкая заработная плата, пенсионный возраст учителей и отсутствие профильного образования. В-третьих, различия между образовательными программами на всех уровнях образования. Например, программа дошкольного образования еще не претерпела существенных изменений, тогда как средние школы уже перешли на обновленную образовательную программу. Одним из основных направлений деятельности Казахского национального женского педагогического университета является оптимальное решение вышеуказанных проблем. В настоящее время университетом предпринимается ряд конкретных действий в этой области. Профессорско-педагогический состав учебного заведения в рамках подготовки педагогических кадров и профессиональной адаптации будущих учителей формирует учебные программы с упором на практический опыт», – подчеркнула в своей речи ректор университет.

Гаухар Алдамбергенова также выразила надежду, что новый закон, который был обсужден на уровне общества и тщательно подготовлен на основе рекомендаций педагогического сообщества, действительно повысит престиж статуса учителя в обществе. По ее мнению, престиж учителя – это авторитет в обществе, реальная гарантия светлого будущего государства.