Гауез Нурмухамбетов станет сенатором от Костанайской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 12:23

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае после завершения процедуры голосования были подсчитаны голоса выборщиков и озвучены предварительные итоги выборов депутатов в Сенат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изначально от региона было подано 5 заявлений, но двое кандидатов не прошли регистрацию в ЦИК РК. В качестве кандидатов в депутаты в Сенат было зарегистрировано трое человек -это главный врач поликлиники №2 Костаная Самат Шуменбаев, заместитель исполнительного секретаря областного филиала партии «Аманат» Жанар Куйшинова и первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Двое человек не

По данным председателя Костанайской областной избирательной территориальной комиссии Александра Малашко, до дня выборов ни один из трех кандидатов не выбыл.

«В результате подсчета голосов Костанайская избирательная комиссия установила: общее число выборщиков -263, число бюллетеней, полученных избирательной комиссией - 266. Число выборщиков, получивших избирательные бюллетени- 255. Число голосов, поданных за каждого депутата: Жанар Куйшинова -17, Гауез Нурмухамбетов - 212, Самат Шуменбаев-22»,- озвучил данные А. Малашко.

Гауез Нурмухамбетов, первый замакима области, набрал наибольшее число голосов - 212.

Не обошлось и без бюллетеней с пометкой «Против всех». Из было зарегистрировано 4. Признанных недействительными бюллетеней не зарегистрировано.

Костанайская избирательная комиссия эти данные передаст в ЦИК РК.

Ранее сообщалось, что в выборах сенатора в Костанайской области принимают участие 255 депутатов маслихатов из 263 человек. 8 человек отсутствуют по уважительным причинам.