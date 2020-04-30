ГАТОБ в годы в войны: Как прославился один из ведущих оперных театров Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию специальных материалов об объектах военного времени. Одним из таких является Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая (ГАТОБ), который хранит богатую историю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство нового здания театра началось в 1936 году в Алма-Ате и было завершено накануне ВОВ в 1941 году. Театр был построен по приказу Народного Комиссариата просвещения Казахской АССР. В его архитектуре, впервые в жизни советского Казахстана, был использован национальный колорит. Первый спектакль в новом здании состоялся 7 ноября 1941 года.

«Просторный зрительный зал вмещал 1300 мест (после реконструкции 2000 года зрительный зал уменьшился до 800 мест). В театре не было традиционных ярусов и из любой точки зала сцена была хорошо видна, а исполнителей было хорошо слышно, в какой бы точке сцены они не находились. Первой оперой поставленной на профессиональной сцене стала «Наргиз» М. Магомаева. В этот же год объединенный театр получает статус академического (почетное звание, которое давалось крупнейшим и старейшим театрам в СССР - ред.автор)», - рассказывает директор ГАТОБ Ая Калиева.

В канун ВОВ театр был сформирован во всех отношениях - коллектив с обширным репертуаром, сложившимися традициями, хорошим художественным руководством.

«В этот период репертуар театра насчитывал более 30 опер и шести балетных спектаклей. Здесь работали профессиональные певцы: З. Колтон, баритон: народный артист КазССР А. Казакевич, бас; А. Леонтьева, драматическое сопрано. Художественным руководителем и главным режиссером становился народный артист УзССР Э. Юнгвальд-Хилькевич. Репертуар театра пополнялся новыми постановками. Впечатляет количество спектаклей, осуществляемых в театре за один сезон», - добавила директор театра.

В период 1941-1945 годы, в годы Великой Отечественной войны, в Алма-Ату были эвакуированы театры союзных республик во главе с выдающимися деятелями искусства. Объединенный театр оперы и балета пополнялся большим количеством новых творческих работников. Из Белоруссии приезжала известная певица, народная артистка СССР Л. Александровская, из Украины - народная артистка УССР М. Воликовская и заслуженные артисты УССР бас И. Тоцкий и драматический тенор П. Иванов и др.

«В военные годы в Алма-Ате работали: театр имени Моссовета под управлением Юрия Завадского, Киевский театр оперетты, часть труппы белорусского оперного театра. Этот приток новых творческих сил — постановщиков, артистов балета, оперных певцов и композиторов — сыграл положительную роль в развитии казахстанского искусства. Сергей Прокофьев написал здесь музыку к казахской опере «Хан Бузай». Оперная дива Лариса Александровская пела в дуэте с Куляш Байсеитовой. Центральная объединенная киностудия, созданная на базе студий «Мосфильм» и «Ленфильм», снимала картины в помещениях театра и подключала к съемкам наших артистов», - сказала Ая Калиева.

В 1942 году к своему супругу Юрию Завадскому приехала всемирно известная балерина Галина Уланова, которая осуществила постановки известных классических балетов.

В первые месяцы ВОВ в Казахстане работало 3 республиканских, 16 областных, 13 колхозно-совхозных театров, 15 эвакуированных театров.

По словам, Аи Калиевой, особого внимания в годы ВОВ заслуживает концертная деятельность в Алма-Ате. Большое количество известных советских драматических актеров, приехавших из Москвы, Ленинграда и других больших городов страны, участвовали в смешанных концертах на сцене театра, что привлекало как любителей оперного искусства, так и любителей драматического искусства.

«Годы войны в театре характеризуются общим патриотическим духом, высоким пафосом творчества, особым репертуаром, полным героизма. Театр не только работал на стационаре, но и активно выезжал с концертами в воинские части. Только с 22 июня по 9 октября 1941 года артисты театра дали 98 концертов. Всего в годы ВОВ артисты театра участвовали в 10 фронтовых бригадах, дали около 1000 концертов. На шефских концертах в госпиталях, призывных пунктах, на предприятиях города и в сельской местности было дано 1100 концертов. Работники театра собрали в фонд обороны 565 тысяч рублей (ЦГА КазССР, ф. 1242, об. 2, д. 207)», - заявила директор ГАТОБ.

В сезоне 1941-1942 года русская труппа проводит капитальную реконструкцию оперы «Тихий Дон», а также выпускает 4 новых спектакля: «Мазепа» П. И. Чайковского (1 октября 1940), дирижер М. Шнейдерман, режиссер С. Коробов; «Иван Сусанин» М. Глинки (4 января 1942), дирижер Б. Врана, режиссер Э. Юнгвальд-Хилькевич; «Тоска» Дж. Пуччини (15 марта 1942 ), дирижер В. Пирадов, режиссер В. Канделаки; «Отелло» Дж. Верди (5 июня 1942), дирижер В. Пирадов, режиссер Ю. Рудковский. В сезоне 1942-1943 года русская труппа поставила оперу В. Василенко «Суворов» (23 февраля 1943), дирижер Ф. Кузьмич, режиссер Э. Юнгвальд-Хилькевич.

«В 1942 году была написана первая в мировой истории опера, посвященная ВОВ «Гвардия, алға!» (Гвардия вперед) Е. Брусиловским. Также в этот сезон были проведены капитальные реконструкции ранее шедших опер «Паяцы» и «Русалка». Значительным событием сезона стала постановка казахской труппы оперы З. Палиашвили «Даиси» (23 мая 1943). Постановка оперы продемонстрировала возросшее вокальное и сценическое мастерство казахских артистов, возможность труппы овладевать сложнейшими произведениями оперного жанра. Опера была высоко оценена зрителями и прошла на сцене 45 раз вплоть до 1946 года», - подчеркнула А. Калиева.

В сезоне 1943-1944 годов русская труппа выпустила три спектакля: третья постановка оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (3 октября 1943), дирижер В. Пирадов, режиссер Ю. Рудковский; третья постановка «Кармен» Ж. Бизе (6 февраля 1944), дирижер Б. Врана, режиссер Ю. Рудковский, которая была удачной и в театре шла 20 лет; новый спектакль Д. Обера «Фра-Диаволо» (16 июля 1944), дирижер Е. Манаев, режиссер Ю. Рутковский. Спектакль шел до 1961 года.

Казахская труппа выпускала этапный спектакль оперы «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини на казахском языке (1 мая 1944 года),дирижер В. Пирадов, режиссер Н. Сац. На премьере пели: Баттерфляй – К. Байсеитова, Пинкертон - А. Умбеталиев, Сузуки - У. Турдукулова. Этот спектакль в некотором роде стал переломным для вокалистов казахской труппы. До сих пор в спектаклях казахской труппы вокальные партии исполнялись обычно в народной манере пения. Исполнение партий в опере «Даиси», хоть и требовало новых вокальных возможностей, все же было переходным этапом к традиционной оперной манере пения, где еще возможен был компромисс. Пуччини с его совершенно новой и особой вокальной музыкой, требующей большой кантилены и насыщенности звучания, умения перенести голос в зал, вопреки мощному звучанию тутти оркестра, стал большим экзаменом для казахских певцов и значительно обогатил их возможности. Именно отсюда перебрасывается мостик, по которому некоторые казахские певцы переходят к исполнению ответственных партий в русских и западно-европейских операх. «Чио-Чио-Сан» оказался лучшим спектаклем сезона.

В сезоне 1944-1945 года русская труппа работала над третьей постановкой оперы П. Чайковского «Пиковая дама» (март 1945), дирижер А. Шефер, режиссер С. Коробов; «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова (9 мая 1946), дирижер Г. Столяров, режиссер Ю. Рутковский. В этом сезоне в постановках русской труппы начинают принимать участие солисты казахской труппы Байгали Досымжанов (партии Ленского, Фауста), Ануарбек Умбетбаев (партии Каварадосси).

Казахская труппа, продолжая линию освоения наследия оперной классики, ставит оперу П. Чайковского «Евгений Онегин» (10 ноября 1946) на казахском языке, дирижер Г. Столяров, режиссер К. Байсеитов. Солисты: Татьяна - К. Байсеитова, Онегин – Р. Абдуллин, Ольга – О. Симонова, Ленский – М. Абдуллин, Гремин – Г. Тастыбаев. Роль этой постановки велика и не только потому, что была показана на Всесоюзном смотре спектаклей русской классики на сценах театров национальных республик, но и как опорный спектакль для солистов казахской труппы, в будущем исполняющих оперные партии на русском языке.

Также этот сезон ознаменован постановкой шедевра национального оперного искусства – оперой, написанной казахскими композиторами Ахметом Жубановым и Латифом Хамиди «Абай», вошедшей в золотой фонд оперного наследия казахского народа.

Опера «Абай» - одно из лучших достижений оперного искусства Казахстана, величайшее музыкально-сценическое творение трех основоположников казахской современной культуры - композиторов Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди и писателя Мухтара Ауэзова, до сих пор представляется неким итогом восхождения к высотам оперного совершенства в классическом мировом его понимании.

Либретто к опере на основе своего романа «Путь Абая» написал Мухтар Ауэзов. Герой романа известный казахский просветитель, философ, поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая (1845-1904). Премьера оперы «Абай» состоялась 24 декабря 1944 года на сцене Казахского академического театра оперы и балета, в канун 100-летия со дня рождения великого просветителя Абая. В 1945 году театру было присвоено имя Абая.

«Этот период можно считать одним из значительных в становлении оперного искусства Казахстана и сыграл положительную роль в развитии казахстанского искусства. Во-первых, общий идеологический настрой общественности военного времени с его тенденциями к монументальности и стремлением выразить патриотизм; во-вторых, жанр оперы будучи зрелищно-театральным жанром, был связан со словом и был легче для восприятия; в-третьих, политика «госзаказа», когда композиторам ставили задачи по созданию произведений на современную тему, что можно было выразить только в крупных жанрах, таких как опера; в-четвертых, приезд в Алма-Ату лучших творческих сил со всего Советского Союза — постановщиков, артистов балета, оперных певцов и композиторов», - подчеркнула Ая Калиева.

Театр рос и его рамки расширялись: на сцене театра ставились европейские, русские и казахские спектакли. Происходила адаптация мировой классики, для более доступного восприятия казахским населением нового оперного жанра, оперы переводились на казахский язык. В театре работали два состава труппы - казахский и русский, вплоть до 1976 года. По окончании ВОВ многие ведущие артисты и творческие работники театра возвратились в родные театры.

С июня 1995 по 13 декабря 2000 года в театре была осуществлена генеральная реконструкция, сохранившая основной архитектурный стиль – ампир, сочетающийся с итальянским классицизмом и традиционными элементами национальной формы в архитектуре Казахстана.

Здание Казахского государственного академического театра им. Абая является сегодня одной из известнейших достопримечательностей города Алматы. Современный ГАТОБ им. Абая - один из крупнейших театров Евразийского пространства, в творческом составе которого, наряду с прославленными мастерами сцены оттачивают своё искусство и молодые таланты.



