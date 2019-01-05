Гатиятов возглавил гонку бомбардиров МЧМ-2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам заключительного для сборной Казахстана матча на МЧМ-2019, в котором подопечные Сергея Старыгина разгромили Данию (4:0) и сохранили за собой прописку в элите - казахстанцы вышли в лидеры личной статистики турнира, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Форвард Артур Гатиятов оформил дубль на последних минутах матча с Данией. Таким образом, хоккеист набрал 8 очков (5 голов+3 передачи) в шести матчах и вместе с еще четырьмя хоккеистами из США, Канады, России и Финляндии возглавил гонку бомбардиров МЧМ.



В списке лучших снайперов турнира Гатиятов с 5 шайбами входит в ТОП-3. Не удивительно, что нападающий также был выбран в тройку лучших игроков сборной Казахстана на МЧМ-2019.



Защитники Самат Данияр и Валерий Орехов, в свою очередь, делят между собой и еще двумя хоккеистами третье место в гонке ассистентов турнира. У обоих набралось по 5 результативных передач, а Самат также оказался в тройке лучших игроков сборной на МЧМ-2019.



