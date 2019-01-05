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Гатиятов возглавил гонку бомбардиров МЧМ-2019
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам заключительного для сборной Казахстана матча на МЧМ-2019, в котором подопечные Сергея Старыгина разгромили Данию (4:0) и сохранили за собой прописку в элите - казахстанцы вышли в лидеры личной статистики турнира, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Форвард Артур Гатиятов оформил дубль на последних минутах матча с Данией. Таким образом, хоккеист набрал 8 очков (5 голов+3 передачи) в шести матчах и вместе с еще четырьмя хоккеистами из США, Канады, России и Финляндии возглавил гонку бомбардиров МЧМ.
В списке лучших снайперов турнира Гатиятов с 5 шайбами входит в ТОП-3. Не удивительно, что нападающий также был выбран в тройку лучших игроков сборной Казахстана на МЧМ-2019.
Защитники Самат Данияр и Валерий Орехов, в свою очередь, делят между собой и еще двумя хоккеистами третье место в гонке ассистентов турнира. У обоих набралось по 5 результативных передач, а Самат также оказался в тройке лучших игроков сборной на МЧМ-2019.
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