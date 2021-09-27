Гастроли Театра на Бронной пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 по 30 октября 2021 года в Казахстане пройдут гастроли Театра на Бронной. Спектакль Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» покажут в городе Нур-Султане на сцене Театра «Астана Балет». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сюжет спектакля представляет собой фантазию о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.

«Театр на Бронной впервые выезжает на гастроли за пределы России в достаточно сложный для всех период пандемии. В Казахстане мы планируем три показа крайне востребованного спектакля, премьеры 2021 года – «Человек Летучая мышь против Леонида Ильича Брежнева» режиссера Саши Денисовой. Надеюсь, что жители и гости Нур-Султана смогут по достоинству оценить этот яркий и неординарный спектакль, а мы будем с нетерпением ждать встречи со зрителями в конце октября!», - отметила директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

«Это первые гастроли Московского Театра на Бронной в Казахстане, и мы очень рады, что они состоятся в стенах театра «Астана Балет». Оригинальная постановка Саши Денисовой – ироничный взгляд на эпоху Брежнева глазами человека XXI века; в спектакле много всего до мелочей знакомого нам, советского – песни, кино, бытовые детали, что обязательно найдет отклик в сердцах самого широкого зрителя. Предвосхищая вопрос, почему именно этот спектакль, скажу так – мы хотим дарить нашему зрителю новые ощущения, эмоции, уникальный опыт посещения нашего театра», - сказал директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

В спектакле участвуют Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Гурьянов, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Дмитрий Цурский.

Начало спектаклей: 28, 29 октября в 19:30 и 30 октября в 18:00 — Нур-Султан, Театр «Астана Балет».

Театр на Бронной — драматический театр Москвы, основанный в марте 1945 года. Первым руководителем был режиссёр Сергей Майоров. В разные годы в театре работали режиссеры: А. Эфрос, Е. Лазарев, В. Портнов, С. Женовач, А. Житинкин. С 2003 по 2006 год главным режиссером театра был народный артист СССР Лев Дуров. В 2007 — 2019 годы театр возглавлял Сергей Голомазов, чьи постановки отмечены театральными премиями, признанием зрителя и критики. 74-й сезон Театр на Бронной открыл с новым художественным руководителем — режиссером Константином Богомоловым, назначенным на эту должность в июне 2019 года. На данный момент к сотрудничеству театром приглашены талантливые молодые режиссеры, реализуются интересные творческие проекты и спектакли, в том числе, благодаря недавно созданному Фонду поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.



