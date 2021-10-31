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    17:30, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Гастроли Театра на Бронной прошли на площадке фестиваля ТеатрALL в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Московский драматический театр на Бронной (также известный как Театр на Малой Бронной) выступил в качестве гостей театрального фестиваля ТеатрALL в Нур-Султане. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

    Коллектив из России выступил на сцене театра «Астана Балет» со спектаклем «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева».

    «Мы рады побывать в гостях в Нур-Султане. Здорово, что гастроли все-таки проходят, хоть и в такой непростой период пандемии, что и организаторы вашего фестиваля, и театр нашли в себе силы и возможности порадовать зрителей и команду театра этим событием. Потому что все-таки общение между актерами и зрителями – это важнейшая составляющая театра, без нее театр умирает, так что это взаимно важно», - поделился художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

    Сюжет представленного спектакля в жанре советского триллера - фантазия о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина - недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь. Новая постановка Саши Денисовой вызывает чувства ностальгии по прошлому у представителей старшего поколения и знакомит молодежь с традиционным укладом жизни простых советских людей.

    Трагикомический герой с идеалистическими взглядами в исполнении Сергея Епищева, облаченный в черный плащ, отчаянно борется с несправедливостью, злом и безысходностью жизни. Генсек Брежнев в экцентричном исполнении Ольги Лапшиной, которого старательно опекает политбюро, выглядит смешным, забавным и уставшим от власти. Другие неповторимые характерные образы воплотили любимцы публики, звезды театра и кино Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Сергей Кизас, которые выглядели не менее убедительно в спектакле, опосредованно связанном с политикой.

    Директор театра «Астана Балет» Александр Севостьянов отметил, что оригинальная постановка Саши Денисовой – ироничный взгляд на эпоху Брежнева глазами человека XXI века, в спектакле много всего до мелочей знакомого нам, советского - песни, кино, бытовые детали, что обязательно найдет отклик в сердцах зрителей.

    Напомним, в Нур-Султане с 28 октября по 3 ноября проводится первый театральный фестиваль ТеатрALL, который собрал на своей площадке 12 театров столицы и два приглашенных коллектива из России.

    В целях обеспечения безопасности участников и гостей вход на мероприятия осуществляется строго через приложение Ashyq.


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