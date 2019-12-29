Гастроли Театра имени Вахтангова пройдут на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут на сцене Большого зала «Астана Опера» в новом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана Опера».

З вездные артисты одного из самых знаменитых драматических театров России представят жителям и гостям столицы яркие спектакли: 8 и 9 января – сцены из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 10 и 11 января – «Дядя Ваня» А. П. Чехова.

Гастроли Театра имени Евгения Вахтангова в столице Казахстана продолжат мировое турне вахтанговцев, стартовавшее осенью в Париже и приуроченное к 100-летию театра. С 8 по 11 января для зрителей Нур-Султана прославленный коллектив представит два знаковых спектакля своего репертуара в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса – «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Дядя Ваня» А. П. Чехова.

«А что может быть лучше Пушкина, Лермонтова, Чехова, Гоголя? С возрастом устаешь рассказывать истории пьес в трех актах — хочется вернуться к литературе, найти в литературе театр. Подключить к созданию спектакля артистов, вместе сотворить спектакль своим опытом, знаниями, культурой. Прикосновение к классике дарит нам и сегодня такие неожиданные откровения в понимании нашего времени, что заменить это просто нечем. Черпать из этого источника можно бесконечно», - отметил Римас Туминас.

8 и 9 января – «Евгений Онегин» (сцены из романа А.С. Пушкина).

Идея, литературная композиция и постановка – Римас Туминас. Сценография – Адомас Яцовскис. Художник по костюмам – Мария Данилова. Композитор – Фаустас Латенас. Хореограф – Анжелика Холина. Художник по свету – Майя Шавдатуашвили.

На сцене «Астана Опера» главные роли в постановке исполнят известные артисты театра и кино: Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Артур Иванов, Олег Макаров, Николай Романовский, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Юрий Шлыков.

Премьера «Евгения Онегина» состоялась 13 февраля 2013 года.

Спектакль – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», театральной премии «Хрустальная Турандот», театральной премии «МК», премии СТД РФ «Гвоздь сезона»; обладатель приза дирекции фестиваля «Балтийский дом» и специального приза фестиваля в Сполето (Италия).

10 и 11 января – А.П. Чехов «Дядя Ваня» (Сцены из деревенской жизни в 2-х частях).

Постановка – Римас Туминас. Сценография и костюмы – Адомас Яцовскис. Композитор – Фаустас Латенас. Художник по свету – Майя Шавдатуашвили.

Новые интерпретации образов действующих лиц чеховской пьесы представят популярные российские актеры: Сергей Маковецкий, Юрий Шлыков, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Юрий Красков, Любовь Корнева, Виталийс Семёновс.

Премьера состоялась 2 сентября 2009 года в канун 150-летия со дня рождения великого драматурга и писателя А.П. Чехова. Спектакль «Дядя Ваня» открыл новую славную страницу в истории Вахтанговского театра и триумфально продолжает свою десятилетнюю сценическую жизнь.

Постановка стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», Международной театральной премии имени Станиславского, премии СТД «Гвоздь сезона», «Хрустальная Турандот» и др.

Спектаклям Римаса Туминаса «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» сопутствовали аншлаги и большой зрительский успех в странах Балтии, в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Украине, Греции, Израиле, Италии, Испании, Польше, Турции, Чехии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Канаде, США и Китае.

Выступления Театра имени Евгения Вахтангова на сцене «Астана Опера» пройдут в рамках проекта «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, учрежденного Министерством культуры Российской Федерации. Начиная с 2014 года, Вахтанговский театр – постоянный участник проекта «Большие гастроли». Улан-Удэ, Владикавказ, Уфа, Абакан, Петрозаводск, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Ессентуки, Кисловодск, Астрахань, Омск и Тара, Баку и Тбилиси – такова их география.

Начало спектаклей 8 и 9 января – в 19:00, 10 и 11 января – в 17:00.