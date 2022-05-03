3 Мая 2022 21:03

Гастроли театра «Астана Балет» пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В начале мая состоится торжественное открытие Аlmaty theatre, что, несомненно, станет грандиозным событием этого года не только в культурной жизни южной столицы, но и всей страны. Вниманию жителей и гостей города будут представлены шедевры мирового балета, оригинальные постановки и концерты симфонической музыки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

6 мая на сцене нового объекта культуры и искусства состоится «Вечер одноактных балетов» в исполнении артистов «Астана Балет» при участии симфонического оркестра столичного театра. В программе - «Серенада» Дж. Баланчина на музыку П. Чайковского и «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной.

7 мая выступит легендарный Театр балета Бориса Эйфмана. Зрителю представят всемирно известный балет «Анна Каренина». Спектакль отмечен престижными театральными премиями «Золотая Маска» и «Золотой Софит». Кроме того, именно за эту постановку Борис Эйфман был удостоен международного балетного приза «Бенуа-де-ла-Данс» (известного как «Балетный «Оскар») в номинации «Лучший хореограф».

8 и 9 мая состоится показ балета Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне, который посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Это масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, блистательно отточенный хореографом в его предыдущих спектаклях, Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

14 и 15 мая продолжатся гастроли театра «Астана Балет» показом жемчужины романтических эпосов – балета «Козы Корпеш - Баян Сулу» в постановке Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой . Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра.

18 мая состоится симфонический концерт «Алматыма арнау» под руководством маэстро Армана Уразгалиева. В первом отделении будут представлены произведения «Дударай» Евгения Брусиловского и Концерт для скрипки с оркестром D-dur Иоганнеса Брамса. Солистка - лауреат международных конкурсов, лауреат Фонда Первого Президента Каламкас Джумабаева. Во втором - Симфония №7 A-dur Людвига ван Бетховена.

21 и 22 мая будет представлен балет-размышление «Султан Бейбарс» в постановке Мукарам Авахри на музыку Хамита Шангалиева и Алибека Альпиева. Идея о постановке балета на историческую тему принадлежит «Фонду развития и поддержки балета и национального танца» при поддержке Генерального партнера – АО «Самрук-Қазына».

27 и 28 мая завершатся гастроли театра «Астана Балет» концертной программой «Наследие Великой Степи» в сопровождении этно-фольклорного ансамбля «HasSak». Хореографические миниатюры в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри – это богатство традиций, выразительная музыка и неповторимые художественные образы.