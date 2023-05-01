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Гастроли столичного театра имени Куанышбаева пройдут в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Мая 2023, 05:00
Гастроли столичного театра имени Куанышбаева пройдут в Алматы Фото: kaztheatre.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 8 мая в городе Алматы, на сцене Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, пройдут гастроли Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. Об этом передает МИА «Казинформ»

В рамках гастрольного тура жителям и гостям города Алматы из репертуара столичного театра будут представлены 9 постановок: драма «Құнанбай» Т. Асемкулова (режиссер – Б. Узаков), музыкальная комедия «Айман-Шолпан» М. Ауэзова (режиссер – О. Жакыпбек, Ш. Мустафина), драма «Ұйқым келмейді» О. Бокей (режиссер – Б. Султангазы), спектакль «Алтайдан ауған ел» Х. Алтай, Х. Оралтай (режиссер – Ф. Молдагали), трагикомедия «Сен маған керексің» А. Менчелла (режиссер – У. Карыпбаев), поэма «Лейли-Меджнун» Н. Гянджеви (режиссер – Б. Абдураззаков), музыкальная драма «Баян Сұлу – Қозы Көрпеш» Г.Мусрепова (режиссер – Г. Балпеисова), элегия «Шәмші» С. Тургынбекулы (режиссер – Б. Узаков), историческая трагедия «Бопай ханым» Р. Муканова (режиссер – Ж. Жуманбай).

В спектаклях принимают участие народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов, актер Ержан Нурымбет, заслуженные деятели Казахстана Лейло Бекназар, Куандык Кыстыкбай, Нуркен Отеулов, Ерлан Малаев, Алтынай Ногербек, Айнур Бермухамбетова, актер Шах-Мурат Ордабаев, Абильмансур Сериков, Кобыланды Болат и другие известные актеры театра и кино.


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