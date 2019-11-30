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Гастроли Красноярского театра оперы и балета проходят в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ответные гастроли Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. Хворостовского проходят в театре «Астана опера». На сцене Большого зала творческий коллектив впервые представил оперу А. Бородина «Князь Игорь», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Совсем недавно коллектив «Астана опера» с грандиозным успехом выступил на 1-ом Международном фестивале Д. Хворостовского. Так, 23 и 25 октября в Красноярском театре оперы и балета казахстанские артисты представили оперу П. Чайковского «Евгений Онегин», а 24 октября на сцене краевой филармонии публике была представлена симфоническая программа из произведений национальной и западноевропейской классики.
«Репертуар театра «Астана опера» грандиозный и большой. Поэтому мы выбирали исходя из того, что будет интересно вашим зрителям. Опера А. Бородина «Князь Игорь» - знаковый спектакль для Красноярского театра оперы и балета. Ведь именно премьерой этой оперы открылся первый творческий сезон. Впервые же опера была показана задолго до официального открытия театра, а именно 12 августа 1978 года, в день 350-летнего юбилея Красноярска»,- поделилась директор Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А Хворостовского Светлана Гузий.
Красноярский театр показал зрелищный и масштабный спектакль, в котором задействовано огромное количество артистов. Опера наполнена яркими разнообразными хоровыми сценами и балетными номерами, среди которых самые известные «Половецкие пляски» и песня половецких пленниц «Улетай на крыльях ветра» в исполнении хора.
Любителям балетного жанра российский коллектив предлагает посетить романтический балет А. Глазунова «Раймонда», который состоится 1 декабря в 17:00.
«В спектакле «Раймонда» повествуется о молодой девушке, получившей в один день два предложения руки и сердца - от сына Венгерского рыцаря Жана де Бриена и сарацинского шейха Абдрахмана. В этом спектакле хореограф создал средневековую атмосферу, мастерски вживляя в балетное полотно испано-арабские и венгерские мотивы»,- рассказала ведущая солистка балета Красноярского государственного театра оперы и балета Елена Свинко.
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