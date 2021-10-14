Гастроли «Астана Опера» с успехом прошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аншлаг, бурные овации, цветы – так Алматы встретил выступление труппы «Астана Опера» на сцене КазНАТОБ имени Абая. Ценители высокого искусства 12 и 13 октября рукоплескали столичным артистам, представившим два Вечера балета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Яркая программа, созданная художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера» народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой, восхитила публику. Ее представили опытные и всеми любимые артисты, а также молодые, только начинающие свой путь в балете, танцовщики. Шквал аплодисментов сорвали Айгерим Бекетаева, Бахтияр Адамжан, Анель Рустемова, Еркин Рахматуллаев, Арман Уразов, Олжас Тарланов, Рустем Сейтбеков, Серик Накыспеков, Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская, Далер Запаров, Айбар Токтар, Молдир Шакимова, Султанбек Гумар, Еркежан Жунусова, Молдир Шакимова, Наталья Кондя, Куат Карибаев, Бакытгуль Испанова, Данияр Жуматаев, Аделина Тулепова и другие артисты балета.

«Мы все в большом счастье, что приехали в Алматы, очень любим этот прекрасный город, у каждого свое отношение к нему и у меня тоже, потому что для меня он родной. В этом театре работали мои родители, поэтому всегда испытываю здесь особые эмоциональные ощущения. Наши артисты, в основном, это выпускники хореографического училища имени А. Селезнева, для которых здесь тоже все родное», - отметила Алтынай Асылмуратова.

Первое отделение открыло яркое Трио из балета А. Адана «Корсар» в хореографии М. Петипа. Его великолепно исполнили Олжас Тарланов, Анель Рустемова и Еркин Рахматуллаев. Солисты продемонстрировали виртуозную технику и прекрасное актерское мастерство. В Цыганском танце из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в хореографии М. Петипа зрители оценили исполнительский задор, яркие костюмы и декорации. Номера на национальную тему – дуэт из балета «Зов степи» в хореографии Патрика де Бана, а также Steppe Sons «Қорқыт» в хореографии А. Садыковой – создали особое настроение, передали колорит и получили заслуженные овации.

Грандиозным завершением первого отделения стал Гран-па из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в хореографии М. Петипа в исполнении Айгерим Бекетаевой и Бахтияра Адамжана. Каждое движение ведущих солистов, каждый их жест стал ключом к сердцам зрителей.

Второе отделение было блестяще представлено одноактным балетом «Сколько длится Сейчас?» в хореографии Раймондо Ребека. В преддверии гастролей на сцене «Астана Опера» в этой же программе состоялся ряд важных дебютов у талантливых артистов – Далера Запарова, Анастасии Заклинской, Бакытгуль Испановой и Данияра Жуматаева.

«Я бесконечно рад тому, что я и моя супруга сегодня здесь, мы увидели совершенно замечательный коллектив, его руководителя – блистательную балерину Алтынай Абдуахимовну Асылмуратову, и мы благодарны ей, что она так высоко подняла культуру исполнения этого коллектива, все зрители поняли, что это и есть настоящий балет. Браво, браво, браво», - сказал казахстанский и советский артист балета заслуженный артист Казахской ССР Эдуард Мальбеков.

«Я очень довольна, что пришла сегодня на спектакль, получила большое удовольствие. Все артисты молодцы – великолепно работают. Зритель находился постоянно в интриге, размышлял, а «что же будет дальше»? Труппе повезло, что ее возглавляет Алтынай Асылмуратова, она сама очень музыкальная, работала с лучшими мастерами по всему миру, и конечно, весь свой опыт передает молодым артиста, это ценно», - заключила казахстанская и советская артистка балета заслуженная артистка Казахской ССР Людмила Рудакова.

Гастроли прошли при содействии Министерства культуры и спорта РК.