Гастроли «Астана Опера» пройдут в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Артисты «Астана Опера» едут в Алматы. Два месяца назад балетную труппу здесь встречали аншлагом и несмолкающими овациями. Чтобы вновь порадовать поклонников, 21-22 декабря по приглашению городского акимата на сцене Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая будет показана яркая праздничная программа, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Выступление балетной труппы «Астана Опера» – всегда большое событие для алматинской публики. Из-за пандемии эти встречи происходили реже, но от этого были только приятнее. В прошлый приезд столичных артистов, вызвавший большой ажиотаж, не все желающие смогли посетить выступление. Теперь у поклонников из Алматы есть новая возможность насладиться балетным искусством.

В программе двухдневных гастролей – одноактная хореографическая драма на музыку Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» и Гала-балет с участием ведущих солистов «Астана Опера»: Заслуженных деятелей Казахстана Бахтияра Адамжана, Айгерим Бекетаевой, Анель Рустемовой, Мадины Басбаевой, Гаухар Усиной, Еркина Рахматуллаева, а также Олжаса Тарланова и Армана Уразова, солистов – Шугылы Адепхан, Серика Накыспекова, Анастасии Заклинской, Далера Запарова, Молдир Шакимовой.

Идея художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера», Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой заключается в том, чтобы вместе с уже зарекомендовавшими себя танцовщиками имели возможность выступать и начинающие исполнители. Поэтому в увлекательной программе публика сможет увидеть Бахытгуль Испанову, Данияра Жуматаева, Диаса Курмангазы, Аделину Тулепову, Жанибека Ахмедиева, Жаксылыка Саукымбекова.

В этот раз артисты подготовили две версии Гала-балета, в которые были включены разноплановые номера из классических и современных постановок. Публику ожидает Гран-па из балета «Раймонда» А. Глазунова в хореографии М. Петипа, Вариация Франца из «Коппелии» Л. Делиба в хореографии Р. Пети, Трио из «Феи кукол» Й. Байера в постановке С. Легата и Н. Легата, а также Па-де-де из балетов «Лебединое озеро» П. Чайковского и «Талисман» Р. Дриго (хореография М. Петипа). Артисты также исполнят дуэты из балетов «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в хореографии Р. Ребека, «Зов степи» на музыку К. Шильдебаева в постановке П. Бана и «Призрачный бал» Ф. Шопена (хореография Д. Брянцева).

Напомним, что в начале декабря артисты выступили с гастролями на сцене «Астана Балет». Для Айгерим Бекетаевой роль Зобеиды была дебютной, так же дебюты состоялись у Бахытгуль Испановой и Данияра Жуматаева в отрывке из «Феи кукол». Впервые в дуэте из балета «Призрачный бал» выступил и Жаксылык Саукымбеков, а Анастасия Заклинская первый раз вышла на сцену в дуэте из балета «Бетховен – Бессмертие – Любовь». В целом, в гастрольной программе показали свое мастерство все солисты театра.

Оба дня алматинских гастролей зрители смогут насладиться одноактной хореографической драмой на музыку Н. Римского-Корсакова «Шехеразада», которая будет показана во втором отделении. Вдохновленный сказками «Тысячи и одной ночи» основоположник классического романтического балета Михаил Фокин поставил спектакль в далеком 1910 году. Он произвел фурор в театральном мире, впервые показанный на сцене «Гранд-Опера» в рамках «Русских сезонов» в Париже. Спустя век постановка была реконструирована Народным артистом России Андрисом Лиепа в «Астана Опера».

Волнующая музыка Н. Римского-Корсакова, а также исторические декорации и костюмы, воссозданные на основе эскизов Льва Бакста художником-постановщиком Анатолием Нежным и художником по костюмам Еленой Нецветаевой-Долгалевой, помогут погрузиться в загадочную и страстную восточную сказку и получить несказанное удовольствие от таланта и мастерства артистов «Астана Опера».