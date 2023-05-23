Гастроли «Астана Балет» прошли с успехом в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под аплодисменты зрителей завершились большие гастроли театра «Астана Балет» в городе Алматы в рамках X юбилейного сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

С 13 по 22 мая столичный коллектив представил насыщенную гастрольную программу: шедевры мирового балета, авторские спектакли и концерт симфонического оркестра театра. Все выступления коллектива прошли с огромным успехом: при полном аншлаге под несмолкаемые овации и возгласы «Браво!».

«Ежегодно наш театр проводит гастрольные поездки по городам и регионам Казахстана, нас всегда тепло встречают и с нетерпением ждут. Творческая увлеченность, талант молодых артистов и хореографов, их высокий профессионализм позволяют театру постоянно совершенствоваться и развиваться, покорять новые вершины и радовать публику. «Астана Балет» превратился в узнаваемый бренд Казахстана, его гордость и его культурное наследие», - отметил директор театра Александр Совостьянов.

На сцене Almaty Theatre была представлена легендарная «Кармен-сюита» в рамках фестиваля Ballet Globe со звездами мирового балета - Дианой Вишневой, Владиславом Лантратовым и Денисом Савиным; неоклассический шедевр «Серенада» Дж. Баланчина; культовый балет «Падшие ангелы» И.Килиана; балет-медитация «Шелковый путь» в хореографии Мукарам Авахри. Кроме того, состоялся творческий вечер известной казахстанской исполнительницы Карины Абдуллиной, в рамках которого был представлен балет «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри.

А завершились гастроли театра «Астана Балет» в театре оперы и балета имени Абая концертом казахстанской группы URKER и симфонического оркестра театра.

По словам главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри, к выбору гастрольной программы художественное руководство подошло с особой тщательностью. «Выбор того или иного спектакля определяется техническими возможностями сцены, а также учитывается программа, с которой театр выступал ранее. Гастрольная афиша содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику: и авторские работы, и шедевры мирового балета, наиболее яркие свершения нашего театра за последнее время. Нам хочется показывать зрителям и новые работы, поэтому мы привезли в Алматы наши недавние премьеры - спектакли «Шелковый путь», «Падшие ангелы», «Кармен-сюита», которые были невероятно тепло встречены столичной публикой», - отметил Мукарам Авахри.

«Мы всегда рады приезжать в этот гостеприимный город с богатой историей, культурой и театральными традициями, которые складывались десятилетиями, впитывая самые передовые технологии и формы работы отечественного театрального искусства. Мы хотели подарить праздник для всех ценителей театрального искусства, показать лучшие современные постановки. Уверены, этот прекрасный праздник высокого искусства никого не оставил равнодушным и подарил положительные эмоции каждому зрителю», - считает художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.