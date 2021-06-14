«Гастролер» похитил 600 тысяч тенге и пытался сбежать из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 37-летнего вора, промышлявшего в разных городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, «гастролер» попал на камеры видеонаблюдения в торговом доме, где похитил кошелек с 600 тысячами тенге у владельца бутика.

«Почерк преступления и имеющаяся оперативная информация навели полицейских на вора, состоящего на учете и хорошо известного коллегам из других регионов. Ориентировки были направлены на все посты, ориентированы сотрудники батальона патрульной полиции и территориальных подразделений. Подозреваемому не удалось покинуть Северо-Казахстанскую область. Полицейские задержали его «по горячим следам» ближе к вечеру на въезде в село Новоишимское района имени Габита Мусрепова», - рассказали в пресс-службе.

Из машины задержанного изъяли похищенные деньги. Подозреваемый арестован. По факту кражи проводится досудебное расследование по уголовной статье.







