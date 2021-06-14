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    16:15, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    «Гастролер» похитил 600 тысяч тенге и пытался сбежать из СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 37-летнего вора, промышлявшего в разных городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, «гастролер» попал на камеры видеонаблюдения в торговом доме, где похитил кошелек с 600 тысячами тенге у владельца бутика.

    «Почерк преступления и имеющаяся оперативная информация навели полицейских на вора, состоящего на учете и хорошо известного коллегам из других регионов. Ориентировки были направлены на все посты, ориентированы сотрудники батальона патрульной полиции и территориальных подразделений. Подозреваемому не удалось покинуть Северо-Казахстанскую область. Полицейские задержали его «по горячим следам» ближе к вечеру на въезде в село Новоишимское района имени Габита Мусрепова», - рассказали в пресс-службе.

    Из машины задержанного изъяли похищенные деньги. Подозреваемый арестован. По факту кражи проводится досудебное расследование по уголовной статье.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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