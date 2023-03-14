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Гашиш в особо крупном размере пытались передать осужденному в колонии в Астане

14 Марта 2023, 20:30
Гашиш в особо крупном размере пытались передать осужденному в колонии в Астане Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гашиш в особо крупном размере пытались передать осужденному в колонии Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники учреждения ДУИС Астаны при досмотре посылки, предназначавшейся осужденному от жительницы столицы, была пресечена попытка передачи гашиша, весом 430 граммов, на территорию учреждения. Обнаруженные наркотические средства были перемешаны в пакете с табаком.

По факту проводится досудебное расследование.

«Благодаря профессионализму и бдительности сотрудников оперативного отдела учреждения № 2 и столичного департамента пресечен канал поставки наркотиков в учреждение. Работа по недопущению проникновения запрещенных предметов на территорию учреждений находится на особом контроле», – сообщил начальник столичного ДУИС Даулет Рахимбеков.


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