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Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района

16 Марта 2023, 17:26
Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

ШУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш в особо крупном размере изъяли у 54-летнего жителя Шуского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«При проведении обыска в доме подозреваемого на летней кухне изъяты 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом темно-зеленого цвета. Общий вес гашиша составляет 4 кг 65 гр. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 7 лет», - говорится в сообщении.


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