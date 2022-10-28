Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Кокшетау

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 13:00
Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Кокшетау, общий вес наркотика составил – 2,7 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области получили информацию о сбыте наркотических средств одним из местных жителей в Кокшетау.

В ходе проведения операции по задержанию при въезде в город оперативники остановили автомашину под управлением 44-летнего местного жителя. При обыске на заднем пассажирском сиденье была обнаружена спортивная сумка с тремя полиэтиленовыми пакетами, полными гашиша, общим весом 2,7 кг. Также были изъяты электронные весы.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст.296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Наркополицейскими проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотиков.

photo


Фото: polisia.kz


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Видео   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО