Гашиш сбывал администратор столичного кафе
В одном из кафе задержан ранее судимый за наркопреступления 44-летний администратор, который под прикрытием продажи пива, реализовывал «зелье» у себя в заведении.
При проведении обыска в кафе, пакет с гашишем был найден в коробке возле мангала. В пакете обнаружено 30 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации.
«При проведении спецоперации изъяты наркотики, общий вес изъятых наркотиков составил более 1,6 кг гашиша, который не дошел до потенциальных наркопотребителей, - рассказал исполняющий обязанности начальника УПН Еркеш Калыков. – Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. Устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.
Фото: polisia.kz