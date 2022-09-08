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    11:04, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гашиш сбывал администратор столичного кафе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках ОПМ «Дармек» сотрудниками полиции столицы проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал сбыта наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В одном из кафе задержан ранее судимый за наркопреступления 44-летний администратор, который под прикрытием продажи пива, реализовывал «зелье» у себя в заведении.

    При проведении обыска в кафе, пакет с гашишем был найден в коробке возле мангала. В пакете обнаружено 30 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации.

    «При проведении спецоперации изъяты наркотики, общий вес изъятых наркотиков составил более 1,6 кг гашиша, который не дошел до потенциальных наркопотребителей, - рассказал исполняющий обязанности начальника УПН Еркеш Калыков. – Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере».

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. Устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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