Гашиш реализовывали в столичном кафе по кодовому слову «горячие пирожки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе длительного комплекса специальных оперативно–следственных действий, проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни задержана 52-летняя хозяйка, которая реализовывала «зелье» у себя в заведении, под кодовым словом «горячие пирожки». При обыске помещения кафе и пристройки, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Там же найдены 2,5 млн тенге, полученные от продажи наркотиков.

«Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 кг гашиша, который был подготовлен к реализации. Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере». Ведется следствие, по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы», – резюмировал заместитель начальника ДП города Нур-Султана Куаныш Орынбетов.









Фото: polisia.kz











