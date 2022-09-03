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    19:01, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гашиш реализовывали в столичном кафе по кодовому слову «горячие пирожки»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе длительного комплекса специальных оперативно–следственных действий, проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни задержана 52-летняя хозяйка, которая реализовывала «зелье» у себя в заведении, под кодовым словом «горячие пирожки». При обыске помещения кафе и пристройки, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Там же найдены 2,5 млн тенге, полученные от продажи наркотиков.

    «Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 кг гашиша, который был подготовлен к реализации. Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере». Ведется следствие, по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы», – резюмировал заместитель начальника ДП города Нур-Султана Куаныш Орынбетов.



    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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