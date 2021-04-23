Гашиш обнаружила в морозильнике павлодарца полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гашиш морозильной камере 44-летнего павлодарца изъяла полиция. По факту обнаружения и изъятия наркотика идёт досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области в морозильной камере у 44-летнего павлодарца изъят свёрток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По результатам экспертизы является наркотическим веществом гашиш весом 840 граммов», - заявила начальник отдела управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Ирина Тимиргалиева.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по части третьей статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»), добавила она.

В 2021 году выявлено 55 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 52 случая связаны со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

«В Павлодарской области продолжается повсеместная борьба с наркопреступностью. Проводятся целевые оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, проверяется поступающая информация, принимаются конкретные меры», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.





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