ШУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш на 1,5 млн тенге изъяли у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

8 июля в ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Кайнар-Кордай остановили автомашину Chevrolet. В ходе обыска авто у 44-летнего пассажира – жителя города Шу, служебная собака по кличке Тея обнаружила 2 килограмма 965 граммов гашиша. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков будет составлять около 1,5 миллионов тенге.

«Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.



