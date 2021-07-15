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    19:56, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Гашиш на 1,5 млн тенге изъяли у жителя Шу

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    ШУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш на 1,5 млн тенге изъяли у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    8 июля в ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Кайнар-Кордай остановили автомашину Chevrolet. В ходе обыска авто у 44-летнего пассажира – жителя города Шу, служебная собака по кличке Тея обнаружила 2 килограмма 965 граммов гашиша. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков будет составлять около 1,5 миллионов тенге.

    «Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.



    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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