+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гашиш изъяли у жителя Семея

5 Августа 2021 16:01
Поделиться:
Гашиш изъяли у жителя Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан житель города, который занимался перевозкой и хранением наркотиков в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Новости по теме
Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси

В пресс-службе УП сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш, общим весом 946,51 грамм.

«В ходе обыска по месту его проживания было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш, общим весом 16,72 грамм», — отметил начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.

Задержанный взят под стражу. Ведется досудебное расследование по ЕРДР, по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта», по которой предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Перевозившие наркотики полицейские осуждены на 7 лет в Атырау
«Синтетику» изъяли туркестанские полицейские у жителя Шымкента
В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
3 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
4 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
6 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Читайте также
Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске
Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив