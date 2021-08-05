Гашиш изъяли у жителя Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан житель города, который занимался перевозкой и хранением наркотиков в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе УП сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» был задержан мужчина, у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш, общим весом 946,51 грамм.

«В ходе обыска по месту его проживания было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш, общим весом 16,72 грамм», — отметил начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.

Задержанный взят под стражу. Ведется досудебное расследование по ЕРДР, по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта», по которой предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.