Гашиш хранил у себя дома житель Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе Костанайской области сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан местный житель, который хранил в доме наркотики в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 сентября в рамках операции «Карасора- 2022» в поселке Аманкарагай в доме у 52- летнего мужчины оперативники изъяли наркотики.

«При осмотре в печке полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета. В спрятанных мешках хранилось вещество зеленого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество является наркотическим веществом «гашиш» общим весом почти четыре кг. Данный вес относится к особо крупному размеру», - сообщили в полиции.

Ранее, как стало известно, мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК. Подозреваемый задержан.

По данным полиции, с начала года из незаконного оборота в области изъято более 176 кг различных наркотических средств. Из них более 555 гр составляет героин, 18 кг гашиша, а также почти 800 гр синтетических наркотиков.