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    14:36, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гашиш хранил у себя дома житель Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе Костанайской области сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан местный житель, который хранил в доме наркотики в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    11 сентября в рамках операции «Карасора- 2022» в поселке Аманкарагай в доме у 52- летнего мужчины оперативники изъяли наркотики.

    «При осмотре в печке полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета. В спрятанных мешках хранилось вещество зеленого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество является наркотическим веществом «гашиш» общим весом почти четыре кг. Данный вес относится к особо крупному размеру», - сообщили в полиции.

    Ранее, как стало известно, мужчина привлекался к уголовной ответственности.

    Начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК. Подозреваемый задержан.

    По данным полиции, с начала года из незаконного оборота в области изъято более 176 кг различных наркотических средств. Из них более 555 гр составляет героин, 18 кг гашиша, а также почти 800 гр синтетических наркотиков.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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