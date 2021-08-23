«Ғарыш-Экология» подтвердила штатный запуск ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Состоявшийся 22 августа 2021 года с космодрома Байконур пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb прошел в штатном режиме. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в РГП «Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

В краткой информационной справке предприятия Казкосмоса, обеспечивающего экологическую безопасность запусков ракет с космодрома Байконур, говорится, что отделяющиеся части первой ступени ракеты-носителя приземлились в пределах заданного района падения, расположенного в Джангельдинском районе Костанайской области.

Силами сотрудников РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха во время спецработ по заправке, отбор проб почвы после пуска РН «Союз-2.1б».

В данное время казахстанские космические экологи совместно с российскими коллегами приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения отделяющихся частей первой ступени ракеты-носителя в Джангильдинском районе Костанайской области.

«Ведем отбор проб объектов окружающей среды и инструментальные измерения атмосферного воздуха. Все в штатном режиме, - отметили специалисты РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология».



