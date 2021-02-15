«Ғарыш-экология» подтвердила штатный запуск космического грузовика «Прогресс МС-16»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт ракеты-носителя «Союз-2ю.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», состоявшийся сегодня, 15 февраля 2021года, прошел в штатном режиме. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили представители РГП «Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

«Фрагменты первой ступени ракеты-носителя приземлились в пределах отведенного района падения, расположенного в Улытауском районе Карагандинской области», - говорится в сообщении.

Сотрудники представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» в городе Байконыре выполнили работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома «Байконур»: произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН «Союз-2,1а».

В районе падения отделяющихся частиц ракеты-носителя специалисты представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды, отметили казахстанские экологи.