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«Ғарыш-экология» подтвердила штатный запуск космического грузовика «Прогресс МС-16»

Автор:  
Сара Кабикызы
15 Февраля 2021, 19:31
«Ғарыш-экология» подтвердила штатный запуск космического грузовика «Прогресс МС-16»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт ракеты-носителя «Союз-2ю.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», состоявшийся сегодня, 15 февраля 2021года, прошел в штатном режиме. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили представители РГП «Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

«Фрагменты первой ступени ракеты-носителя приземлились в пределах отведенного района падения, расположенного в Улытауском районе Карагандинской области», - говорится в сообщении.

Сотрудники представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» в городе Байконыре выполнили работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома «Байконур»: произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН «Союз-2,1а».

В районе падения отделяющихся частиц ракеты-носителя специалисты представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды, отметили казахстанские экологи.


Карагандинская область   Освоение космоса   Байконур   Экология  
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