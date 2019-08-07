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Гарвардский кейс-чемпионат по международным отношениям пройдет в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Августа 2019, 11:31
Гарвардский кейс-чемпионат по международным отношениям пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 20 августа студенты Гарвардского университета совместно со студентами Назарбаев Университета устраивают международный кейс-чемпионат «Impact Challenge» с участием крупнейших компаний и организаций Казахстана и мира, в рамках одной из самых масштабных и значимых студенческих мероприятий в Азии - HPAIR Asia Conference 2019, - которая пройдет в столице Казахстана.

Impact Challenge - конкурс в формате кейс-чемпионата, который позволит участникам конференции погрузиться в экосистему международных компаний и организаций, решая предоставленные ими практические, взятые из жизни кейсы из различных областей - от социальной политики и индустрии до бизнеса и международных отношений.

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Для самих участников это уникальная возможность соединить воедино свои идеи и опыт, получив в ходе мероприятия богатый и бесценный опыт взаимосвязи и брейншторминга. Особенность «Impact Challenge» заключается в том, что представленные кейсы будут связаны с проблемами и вызовами, стоящими перед регионом Средней Азии, стран СНГ и целого мира.

Таким образом, «Impact Challenge» - это возможность по нахождению потенциальных и нестандартных решений на глобальном уровне глазами молодежи.

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Генеральный спонсор HPAIR Asia Conference 2019 в Нур-Султане, ТОО «Казцинк», предоставит свой кейс, разработанный специалистами компании и организационным комитетом конференции. Также золотой спонсор конференции, Eurasian Resources Group (ERG), предложил оргкомитету разработать кейс по теме развития энергетических инфраструктур города.

ERG обещает победителям кейс-чемпионата ценные призы в виде карьерных возможностей в компании, которые, несомненно, принесут пользу в профессиональном пути делегатов. Кейс-чемпионат этого года планируется провести на четвертый день конференции на площадке официального партнера конференции - Бюро непрерывного профессионального развития (BCPD Ltd.).

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Стоит отметить, что BCPD Ltd. совместно с Финтеххабом МФЦА также готовит кейс по развитию человеческого капитала, победители которого получат ценные призы.

The Harvard College Project for Asian and International Relations (HPAIR) - это студенческая организация при факультете науки и искусства Гарвардского университета. За свою 28-летнюю историю HPAIR Asia Conference впервые пройдет в Средней Азии и на постсоветском пространстве. Это прекрасная возможность для студентов увидеть серию выступлений инфлюенсеров мирового уровня. В предыдущих годах гостями HPAIR были такие спикеры и лидеры всемирно известных организаций как Мировой банк, Twitter, Lenovo и Goldman Sachs.

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