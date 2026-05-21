Гарвард пересмотрит систему оценок

Факультет искусств и наук Гарвардского университета объявил, что ограничит количество оценок «отлично», присуждаемых студентам бакалавриата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Это решение было принято после того, как высшие оценки стали настолько распространенным явлением, что некоторые преподаватели Гарварда заявили, что они больше не позволяют достоверно оценивать исключительные работы. Согласно данным университета, на которые ссылаются преподаватели, поддержавшие эту инициативу, более 60% всех оценок, полученных студентами в последние годы, были «отлично».

Профессор психологии Гарвардского университета Джошуа Грин, входивший в состав подкомитета факультета, разработавшего это предложение, сообщил, что если пятерки с плюсом станут редкостью, студенты смогут позволить себе больше рисковать и сосредоточиться на обучении, а не на сохранении идеального аттестата.

По их словам, реформа гарантирует, что «пятерка в Гарварде теперь будет говорить студентам, а также работодателям и аспирантурам о реальных достижениях студента». Университет планирует внедрить эту политику в 2027 учебном году.

Гарвард — не первый элитный университет, столкнувшийся с проблемой завышения оценок. В 2004 году Принстонский университет принял решение ограничить количество оценок «отлично» до 35% от общего числа, но спустя десять лет отказался от этой системы из-за критики, что она ставит студентов в невыгодное положение при приеме на работу и в аспирантуру.

