Гаражом за невыплаченные алименты рассчитался житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель столицы передал гараж в счет погашения долга перед своими детьми. Мужчина не оплачивал алименты около 10 лет, из-за чего его задолженность составила более 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан.

«Взыскание с гражданина К. в пользу гражданки К. алиментов на содержание несовершеннолетних детей (15 и 10 лет) в размере 1/3 начиная с 23 апреля 2012 года» - говорит заместитель региональной палаты ЧСИ столицы Мадина Жанасаева.

Выяснилось, что у должника в собственности имеется недвижимость в виде капитального гаража в столице, который был оценен в стоимость 2 080 905 тенге и был передан взыскателю в счет погашения долга. Остаток долга около 230 000 должник обязался погасить в ближайшее время.

Также ЧСИ г. Нур-Султан взыскал с гражданина А. в пользу гражданки М. 3 756 905 тенге. Это 1/5 доля квартиры в сумме 3 640 500 тенге, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 36 405 тенге, по производству оценки 10 000 тенге и представительские расходы 70 000 тенге.

«В ходе исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу гражданки М. было выявлено и изъято и передано на хранение на штрафную стоянку акимата г. Нур-Султан ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Нур-Султан» авто средство марки «HYUNDAI ACCENT», - дополнила Жанасаева.

До водворения авто на штрафстоянку должник уклонялся от явки и на протяжении 1,5 месяцев игнорировал требования о предоставлении информации о доходах, имуществе и пенсионных отчислениях с момента вынесения Судебного приказа.