Гаражного вора с поличным задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 53-летний житель столицы, приехав в гаражное общество на своей автомашине «Газель» совершил кражу двух гаражных ворот. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Погрузив их в багажный отсек автомашины, он собрался уже покинуть территорию гаражного общество, но был задержан сотрудниками полиции, патрулировавших район.

Задержанный дал признательные показания, украденные ворота изъяты.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, оснащать гаражи камерами видеонаблюдения и охранными сигнализациями.