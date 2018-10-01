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Гаражи горят в оживленном районе Алматы
4 Октября 2018 14:07 239
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные ликвидируют возгорание гаражей в оживленном районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным пресс-службы ДЧС Алматы, в 13:25 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении гаражей по адресу: Алмалинский район, ул. Богенбай батыра. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 13:32 часов. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, жертв нет.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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