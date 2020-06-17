Гарантировать закуп электроэнергии у мусоропереработчиков намерены в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Куралай Каракен, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, отметила, что проект закона был инициирован депутатами для создания правовой базы для переработки твердых бытовых отходов путем их сжигания с последующим получением электроэнергии.
«У нас в стране ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов, из них только 15% перерабатывается. Для реализации этой задачи во всем мире действуют мусоросжигающие комплексы, что является эффективным механизмом для сокращения объемов захоронения отходов», - сказала Куралай Каракен.
Депутат добавила, что в Казахстане проблему отходов можно решить с помощью термической обработки с последующей выработкой электроэнергии.
«Такой подход позволит не только сократить количество и площадь полигонов в стране, но и получить экологический и экономический эффект от сжигания отходов, в том числе, максимально переориентировав систему обращения с отходами на безотходные», - добавила Куралай Каракен,
Однако спикер отметила, что эта отрасль инвестиционно является малопривлекательной. В этой связи законопроектом предлагается внесение поправок в ряд законов, в том числе и в Экологический кодекс.
В частности, предлагается ввести гарантированный закуп электроэнергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, в течение 15 лет.
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