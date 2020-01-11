Гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей: что входит, и кто будет получать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С февраля 2020 года детям из семей, получающих адресную социальную помощь, будет предоставляться гарантированный социальный пакет. Об этом в интервью PrimeMinister.kz сообщила заместитель директора Департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК Аяжан Жангабылова, передает МИА «Казинформ».

Президент Казахстана К. Токаев в Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил обеспечить детей из малообеспеченных семей социальной поддержкой.

«Для них необходимо ввести гарантированный социальный пакет – регулярную помощь детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для всех школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, оплату медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте. Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 года», — говорится в Послании.

Как отметила Аяжан Жангабылова, гарантированный соцпакет для детей будут выдавать только тем семьям, которые получают адресную социальную помощь.

Гарантированный соцпакет разделили на две возрастные категории детей:

от 1 до 6 лет;

от 6 до 18 лет.





Что входит в соцпакет для детей от года до шести лет?

Детей дошкольного возраста обеспечат продуктами питания и товарами бытовой химии. Состав продуктовой корзины разработали по рекомендациям Министерства здравоохранения. Ее будут выдавать раз в месяц, на период назначения АСП.

Продуктовый набор будет отличаться по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет.

Наборы не предназначены обеспечивать дневной рацион питания ребенка, их цель — компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.

В соответствии с рекомендациями МЗ РК, продуктовые наборы сформированы с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом.

«Продуктовые товары включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и так далее. Это все витаминизированное, рекомендованное Министерством здравоохранения с учетом дефицита железа и других минералов, которые органы статистики нам на сегодняшний день показывают», — сказала Аяжан Жангабылова.

Такие пакеты будут выдавать на каждого ребенка в семье. Если в семье четыре ребенка, то положено четыре продуктовых набора и четыре — гигиенических. В каждой области будут созданы специальные пункты выдачи.

Что входит в соцпакет для детей от 6 до 18 лет?

Гарантированный соцпакет для детей от 6 до 18 лет будет состоять из четырех частей: горячее питание в школах, школьная форма, обеспечение школьными принадлежностями и возмещение 50% проезда на городском транспорте.

Школьной формой и канцелярскими товарами детей будут обеспечивать раз в год. Это могут быть сертификаты на их покупку, которые планируют выдавать в августе перед началом учебного года.

Предполагается, что комплекты школьных принадлежностей для детей начальных, средних и старших классов будут отличаться по своему составу.

Ежедневное школьное питание по месту обучения будет осуществляться по установленным нормам.

Что касается льготного проезда, то детям в возрасте от 7 до 15 лет статьей 13 Закона «О транспорте в Республике Казахстан» гарантируется проезд на городском общественном транспорте в виде льгот в размере 50% от стоимости билета.

Соцпакет будут выдавать:

школьная форма и принадлежности — отделы образования либо школы;

продукты питания — отделы социального благосостояния (или соцзащиты);

средства личной гигиены — управления здравоохранения.

«Социальные пакеты будут предоставляться местными исполнительными органами. Нами уже разработана вся нормативная база. Местные исполнительные органы будут напрямую заключать договора с поставщиками. Перечень поставщиков устанавливается Постановлением Правительства. Либо договора будут заключаться с поставщиками, которые будут адресно поставлять эти пакеты, либо это будут какие-то пункты, где люди могут сами забирать. Это все будет рассматриваться и решаться на местных уровнях», — отметила А. Жангабылова.

По ее словам, стоимость одного гарантированного социального пакета в виде продуктового набора составляет свыше 4700 тенге, соцпакет с товарами бытовой химии обойдется местным исполнительным органам в 1700 тенге.