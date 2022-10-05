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    10:21, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Гарантированные трансферты не будут превышать поступления в Нацфонд с 2023 года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК сообщили о мерах, направленных на совершенствование политики использования средств Национального фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2023 года вступает в силу контрцикличное бюджетное правило, которое, в том числе, направлено на поддержание баланса между политикой использования средств Нацфонда для покрытия дефицита республиканского бюджета и политикой увеличения инвестиционного дохода. Так, в соответствии с правилом объем изъятий в виде гарантированных трансфертов не будет превышать прогнозируемые поступления в Нацфонд при консервативной цене на нефть», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, как отмечает глава Нацбанка, подходит к завершению переход к сбалансированной аллокации активов сберегательного портфеля, который проводится с целью повышения долгосрочной доходности фонда и создания оптимальной структуры.

    «Данная аллокация разработана Национальным банком совместно с ведущими мировыми компаниями по управлению активами и будет увеличивать доли более доходных классов активов. Все это способствует укреплению сберегательной функции фонда по накоплению средств для будущих поколений», - добавил Г. Пирматов.



    Теги:
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