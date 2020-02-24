-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
вчера 18:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:23
-
-
вчера 10:22
-
-
вчера 09:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.02.2020 22:44
-
22.02.2020 22:13
-
Гарантированные соцпакеты начали получать дети в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гарантированные соцпакеты начали получать дети из малообеспеченных семей в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первыми такую помощь получили дети в Исатайском, Макатском, Жылыойском, Индерском, Кызылкогинском и Макатском районах. Это 423 ребенка от 1 до 6 лет из 229 семей. На выдачу гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей в области выделено 207 млн тенге», - сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ.
Проинформировав, что гарантированные соцпакеты – это продуктовые наборы, которые выдаются ежемесячно, а также наборы товаров бытовой химии. Их семьи будут получать ежеквартально. Продуктовый набор отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет, но содержимое соцпакета одинаковое вне зависимости от региона. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и др. Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в растущем организме.
- Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов
- Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау
- Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау
- Ситуацию вокруг ломбардов и захваченного заложника пояснили в полиции Атырау
- Комплекс по производству циклогексана построят в Атырау
- Особенный водитель получил права в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана