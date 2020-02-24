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Гарантированные соцпакеты начали получать дети в Атырауской области

24 Февраля 2020 03:28
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Гарантированные соцпакеты начали получать дети в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гарантированные соцпакеты начали получать дети из малообеспеченных семей в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первыми такую помощь получили дети в Исатайском, Макатском, Жылыойском, Индерском, Кызылкогинском и Макатском районах. Это 423 ребенка от 1 до 6 лет из 229 семей. На выдачу гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей в области выделено 207 млн тенге», - сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ.


Проинформировав, что гарантированные соцпакеты – это продуктовые наборы, которые выдаются ежемесячно, а также наборы товаров бытовой химии. Их семьи будут получать ежеквартально. Продуктовый набор отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет, но содержимое соцпакета одинаковое вне зависимости от региона. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и др. Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в растущем организме.


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Ключевые слова: Атырауская область, Социальная поддержка,
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Автор:

А. Соколов

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