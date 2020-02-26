«Гарант 24 Ломбард»: 12 человек объявлены в международный розыск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник следственного комитета МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе следствия касательно финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время звезды эстрады, которые принимали участие в рекламной деятельности финансовых пирамид, будут у нас допрошены в соответствии с Законом «О рекламе» и в соответствии КоАП РК. По статьям 155 и 157 действительно предусмотрена административная ответственность, но ее еще нужно установить», - сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

«Наши звезды шоу-бизнеса должны были достоверно знать, что они рекламируют преступную деятельность, деятельность преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств у наших граждан», - добавил он.

Кроме того, по его словам, 12 лиц объявлены в межгосударственный розыск.

«К сожалению, большая часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан за пределы РК. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их местонахождения. 15 подозреваемых лиц в настоящее время уже арестованы. Изо дня в день все больше виновных лиц привлекаются к уголовной ответственности», - заключил спикер.

22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. В Павлодаре директора региональных ломбардов ТОО «Estate Ломбард» и ТОО «Гарант 24» взяты под стражу. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.



